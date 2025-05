Calcio Napoli, a Buongiorno le chiavi della città di Cardito La cerimonia mercoledì 14 maggio alle 18.30

La città di Cardito (Napoli) si prepara a celebrare un evento speciale: mercoledì 14 maggio alle 18.30, nell’aula consiliare 'Francesco Narciso' del comune di Cardito, nello storico Palazzo Mastrilli, il sindaco Giuseppe Cirillo consegnerà le chiavi della città ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli.L’iniziativa nasce dal forte legame tra il calciatore e la comunità carditese: in una recente intervista, Alessandro Buongiorno ha infatti ricordato con affetto le sue origini, rivelando che i suoi nonni sono di Cardito.

"Consegneremo le chiavi della città ad Alessandro – dichiara il sindaco Cirillo – un gesto simbolico, ma carico d’amore e gratitudine per chi, con impegno e passione, onora le proprie origini anche sotto i riflettori del grande calcio. Le sue radici carditesi sono motivo di vanto per tutti noi, e il suo arrivo sarà una vera festa popolare, un momento indimenticabile per tutta la nostra comunità". La cerimonia sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione delle autorità locali, associazioni del territorio, cittadini e tifosi.