Napoli, villa Floridiana: pubblicato il bando per un ristorante nel parco A diffondere la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari

"Sul sito del Ministero della cultura è stato pubblicato l'avviso del bando di gara o di concessione della direzione regionale dei musei nazionali della Campania, ente committente, per la procedura aperta per una proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del DLgs 36/2023, per la concessione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato “Ex casa del custode e serre”, sito all’interno del parco di villa Floridiana di Napoli, nonché successiva gestione dell’edificio e delle attività di manutenzione delle aree a verde della villa Floridiana, per un periodo di quattordici anni ".

A diffondere la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle vicende del parco vomerese, unico polmone di verde pubblico a disposizione degli oltre 40mila abitanti del quartiere collinare partenopeo

"La proposta di project financing - afferma Capodanno - risulta presentata dal Consorzio Servizi integrati, CSI. Ad essa è allegato il progetto di fattibilità unitamente al resto della documentazione prevista dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, progetto di massima con la descrizione dell’oggetto e delle caratteristiche dei servizi offerti e della relativa gestione. Il bando risulta pubblicato il 3 aprile scorso e prevede come termine per la ricezione delle offerte il prossimo 9 giugno, alle ore 18:00. Gli importi indicati nel bando sono i seguenti. Valore dell’investimento: € 2.513.493,00 al netto di IVA, di cui: - € 1.509.294,93 per Lavori di cui € 19.999,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; - € 894.768,00 per spese tecniche, spese generali, attrezzature. Valore stimato della concessione al netto dell'IVA: € 25.002.465,00.

Nella bozza di convenzione allegata al bando - puntualizza Capodanno - sono previste le seguenti attività. "Attività di risanamento conservativo: a. Progettazione e realizzazione del recupero architettonico dei volumi adibiti a residenza del custode e delle Serre (Serra Grande e Serra Piccola), che verranno reintegrati nel contesto paesaggistico del Parco; b. intervento di restauro conservativo sulle aree verdi circostanti e valorizzazione della vegetazione esistente, nonché attività di recupero dei percorsi e le pavimentazioni originali; c. rimozione della vegetazione infestante e creazione di spazi dedicati al tempo libero e a piccole manifestazioni culturali e artistiche; d. realizzazione di interventi di accessibilità sugli edifici riqualificati nel contesto contrattuale, mediante la realizzazione di un nuovo accesso su via Cimarosa che fungerà da porta d'ingresso principale al Parco e alle varie attività previste e da punto di contatto tra il quartiere ed il Parco. Attività di rifunzionalizzazione: a. Progettazione e realizzazione all’interno della Veranda - Serra dell’Ex casa del Custode di un Ristorante/bar; b. Progettazione e realizzazione all’intero “dell’Ex casa del Custode” di ambienti polifunzionali da destinare ad associazioni e laboratori didattici di quartiere a titolo gratuito, nonché di servizi igienici, depositi e spogliatoi sia per il ristorante che per le attività della Serra Grande; c. Progettazione e realizzazione all’interno della Serra Piccola di spazi da destinare ad orto didattico; d. Progettazione e realizzazione di uno spazio per eventi all’interno della Serra Grande. Per la gestione e la valorizzazione del Sito, costituiscono altresì oggetto del contratto i seguenti servizi aggiuntivi ed integrativi: a. Gestione delle superfici destinate a co-working/laboratori e/o delle aree disponibili a titolo gratuito ad associazioni o organizzazioni locali con finalità sociale; b. didattica e intrattenimento; c. organizzazione e gestione di eventi; d. caffetteria/bar/ristorazione; e. attività di cura del verde del parco Villa Floridiana con particolare riferimento a: i. manutenzione ordinaria delle aree a verde (inclusi spazzamento e VTA); ii. manutenzione straordinaria delle aree a verde sulla base delle verifiche periodiche o delle emergenze.

Per quanto riguarda la durata della concessione - aggiunge Capodanno - sempre nella bozza di convenzione si precisa che: "1. Il Contratto ha una durata complessiva di quattordici anni, decorrenti dall’avvio dei servizi.

L’avvio sarà disposto a cura della Concedente, che redigerà apposito verbale di consegna delle aree per interventi di restauro e risanamento conservativo dell’edificio denominato “Ex casa del Custode e delle Serre” sito all’interno del Parco di Villa Floridiana in Napoli. 2. I lavori dovranno essere completati e consegnati a regola d’arte entro trecentosessantacinque (365) giorni dalla data di consegna delle aree, come da cronoprogramma, fermo quanto si dirà sulla competenza all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Al riguardo - sottolinea Capodanno - confermo la mia totale contrarietà al progetto, così come è stato elaborato, ricordando che quello della villa Floridiana è un parco storico e che all'interno di esso già esiste un bar creato nel fabbricato che ospita il museo Duca di Martina. L'idea di creare un'attività di ristorazione/bar in una zona dove di recente hanno aperto decine di attività similari è inaccettabile. Inoltre è prevista l'apertura di un nuovo ingresso al parco, sempre da via Cimarosa, nei pressi dei locali che dovrebbero essere adibiti a ristorante, laddove la villa, realizzata tra il 1817 e il 1819 dall’architetto Antonio Niccolini, su incarico del re Ferdinando IV di Borbone, che ne fece dono alla moglie morganatica Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, sin dalla sua realizzazione ha già due ingressi "storici", uno su via Cimarosa e un altro su via Aniello Falcone".

Sulla questione sollevate Capodanno richiama l'attenzione delle istituzioni regionali, provinciali e comunali, e dei cittadini, che, per quanto risulta, al momento non sono per nulla informati del progetto elaborato e del relativo bando.