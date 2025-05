Febbre scudetto, a San Gregorio Armeno McTominay con il tricolore Nella via dei presepi arte tradizione e scaramanzia. Tutti pronti a festeggiare

Febbre scudetto a Napoli, anche se questa parola si pronuncia sempre sotto voce, al netto di qualcuno che già stampa le magliette con il quarto tricolore. “Non ci piace pronunciarla ma siamo contenti del percorso, vediamo partita per partita, piano piano”.

A san Gregorio Armeno Marco Ferrigno nella sua bottega celebra i pezzi pregiati del Napoli, a cominciare da Scott McTominay. “Un cliente scozzese me ne ha ordinati venticinque una prima volta e continua a chiedermene altri, probabilmente li dovrà regalare a qualche amico. Ci stiamo preparando, non succede ma se succede siamo pronti”.

E poi ci sono il condottiero Antonio Conte, Neres, Lukaku, il presidente De Laurentiis e se anche lo sciò sciò che sparge sale sui turisti tra questi vicoli è convinto di vincere davvero non c’è scaramanzia che tenga. In piazza San Gaetano, tra una limonata e l’altra, non si fa altro che pensare a quel giorno, quando arriverà: "Siamo tutti pronti a festeggiare".