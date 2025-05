Ponticelli dà voce alle storie: un podcast unisce scuola, biblioteca e comunità Tre storie nate tra i banchi di scuola e trasformate in episodi

"Dolcino alla ricerca della libertà", "Il ragazzo dal piede fatato", "La magia dei disegni". Tre titoli, tre mondi, tre storie nate tra i banchi di scuola e trasformate in episodi di un podcast corale. Ma sono solo alcune delle quattordici narrazioni create da ragazze e ragazzi dell’IC 83 Porchiano-Bordiga di Napoli nel corso del progetto Co.Me.Si.Fa. – Leggere, promosso e curato dalla Cooperativa Sepofà Onlus, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura.

Un percorso che ha attraversato un intero anno scolastico, coinvolgendo sette classi e un’ampia comunità di docenti, studenti e operatrici e operatori culturali, con un obiettivo chiaro: rimettere al centro la lettura, la scrittura e la narrazione come strumenti fondamentali di crescita, cooperazione e cittadinanza.

"Abbiamo voluto sperimentare una forma di educazione alla lettura che non fosse trasmissiva, ma partecipata, capace di partire dalle parole dei ragazzi e trasformarle in qualcosa di vivo, condivisibile, potente. Il podcast ci è sembrato lo strumento ideale per farlo: un mezzo accessibile, creativo, inclusivo, dove le storie non solo si scrivono, ma si ascoltano e si condividono", dichiara Deborah Divertito della Cooperativa Sepofà.

Il progetto ha preso vita anche nella Biblioteca Deledda, dove si sono tenuti momenti di formazione per insegnanti e laboratori narrativi con le classi. Qui, le scuole del territorio hanno scoperto che la biblioteca può diventare un luogo aperto e accogliente, dove imparare non è mai un gesto solitario ma sempre una pratica collettiva. Le visite e la formazione in biblioteca sono state curate dai partner Noi@Europe e TerradiConfine.

"Per noi – aggiunge Divertito – i podcast non sono solo prodotti finali, ma processi educativi. Permettono di rileggere la propria storia, di dare voce a ciò che spesso resta inascoltato. E soprattutto, aiutano i ragazzi a capire che la lettura non è mai solo individuale: è un atto di relazione con sé e con gli altri".

A partire da questi laboratori è nato il podcast "Come si fa a leggere – Racconti nati a scuola", disponibile gratuitamente su Spotify, un prodotto originale curato dalla cooperativa Sepofà che ha curato le fasi di scrittura e da Art33 APS, che ha seguito tutte le fasi di rifinitura, registrazione e montaggio degli episodi. Un lavoro che unisce alfabetizzazione emotiva, competenze espressive e tecniche di comunicazione, restituendo la bellezza e l'autenticità del percorso svolto.

Con il titolo completo “Co.Me.Si.Fa. – Leggere: Competenze, Metodi, Sinergie per Far Leggere”, il progetto ha saputo creare un ponte tra scuola e territorio, tra biblioteca e innovazione culturale, dimostrando che quando si investe nella formazione, nella creatività e nella libertà espressiva delle nuove generazioni, i risultati arrivano. E restano.

Il percorso si è formalmente chiuso, ma il seme è stato piantato. Le voci dei ragazzi continueranno a viaggiare, a essere ascoltate, a suggerire nuove visioni.

“Perché leggere - lo abbiamo capito insieme - non è solo decifrare un testo: è imparare a stare al mondo con curiosità, con immaginazione, con la voglia di raccontarsi e di ascoltare”.