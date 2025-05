Alessandro Venturieri è il nuovo amministratore unico della "Napoli Servizi" Gli auguri del sindaco Manfredi e dell'assessore Baretta: "Proseguire il rilancio dell'azienda"

Alessandro Venturieri è il nuovo amministratore unico della "Napoli Servizi S.p.A.". La nomina è arrivata nel corso dell'assemblea dei soci, alla presenza dell’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta come delegato del sindaco di Napoli.

L’amministratore unico uscente della società, Daniele D’Ambrosio, chiudendo la situazione economico e patrimoniale 2024 in sostanziale equilibrio e registrando un risultato positivo per il terzo anno consecutivo, ha concluso il mandato conferitogli nel maggio 2023. Nel corso dell’assemblea l’amministratore ha ringraziato il sindaco, Gaetano Manfredi e l’assessore Baretta per l’onore concessogli nel ricoprire tale incarico in una delle più importanti società partecipate multiservizi del Mezzogiorno. Ha sinteticamente illustrato alcune delle sfide affrontate e i risultati positivi raggiunti nel corso del suo mandato il tutto nella piena salvaguardia del patrimonio aziendale, tangibile ed intangibile.

L’assessore Baretta lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti e per garantire la continuità aziendale ha nominato Alessandro Venturieri nuovo amministratore unico della "Napoli Servizi S.p.A".

"Il nuovo amministratore - si legge nella nota di Palazzo San Giacomo - avrà il mandato di realizzare la riorganizzazione aziendale che porterà alla sottoscrizione di un nuovo contratto con il Comune di Napoli e rilanciare Napoli Servizi verso un vero global service a servizio della città, il tutto in coerenza con gli impegni derivanti dal Patto per Napoli. Al nuovo amministratore vanno gli auguri del sindaco di Napoli. Alessandro Venturieri, romano, con esperienza trentennale nel campo delle Pubbliche Amministrazioni ha ringraziato il Sindaco di Napoli per la fiducia nell'affidargli questa importante nuova sfida".