Calcio, Abodi: "Napoli candidatura autorevole per Euro 2032" Il ministro per lo Sport: "Il Sud avrà la sua rappresentanza"

"Per raggiungere l'obiettivo di Euro 32 dovranno concorrere in tanti. Abbiamo tre realtà che hanno qualche vantaggio, determinato dalle infrastrutture, quali Roma, Milano e Torino. Gli altri due posti saranno il frutto di un confronto competitivo sapendo che dobbiamo cercare di coprire geograficamente l'Italia e quindi anche il Sud avrà la sua rappresentanza e Napoli è una candidata autorevole". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai giornalisti a margine della inaugurazione della nuova sede di Confindustria Benevento.