Napoli Capitale dello Sport 2026: un milione per gli impianti della città Destinati 100mila euro ad ogni municipalità per palestre e campetti attualmente inutilizzabili

E' stata approvata ieri in giunta, su proposta dell'assessore allo Sport Emanuela Ferrante e dell'assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, una delibera che stanzia 1 milione di euro da destinare ad interventi manutentivi e di valorizzazione degli impianti sportivi municipali.

Le risorse saranno equamente ripartite tra le dieci Municipalità cittadine, con un contributo di 100mila euro ciascuna e saranno utilizzate per riqualificare palestre scolastiche e campetti sportivi attualmente inutilizzabili, individuati dalle singole municipalità. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

"Questo atto si inserisce all’interno di una strategia più ampia - ha dichiarato l'assessore Ferrante - attraverso la quale l’amministrazione comunale sta realizzando l'obiettivo di qualificare e migliorare l’offerta sportiva cittadina, riconoscendo il valore sociale, educativo e formativo dello sport. Napoli, insignita del titolo di Capitale Europea dello Sport 2026, vuole confermarsi come modello virtuoso di promozione dello sport per tutti, favorendone lo sviluppo capillare sul territorio e questa delibera è un nuovo e significativo passo in avanti nella promozione dello sport come strumento di inclusione, salute e coesione sociale per l'amministrazionecomunale, in vista degli appuntamenti del 2026”.