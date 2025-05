Caso turisti israeliani , la ristoratrice: "Ancora tantissime minacce" Nives Monda: "Mi hanno detto di tutto, anche che faccio politica col mio ristorante"

"Continuano ad arrivarmi minacce, dal Brasile, dalla Cina, dall'India, oltre che da Israele. Oggi dal Kuwait". Lo ha detto Nives Monda, titolare di Taverna Santa Chiara, intervenendo alla presentazione di "Tutti giù per terra", manifestazione di "Life for Gaza" prevista per il 21 giugno prossimo sul lungomare di Napoli.

"La militanza - ha detto Monda - si può fare in vari modi, tutti i giorni. Indossando un orecchino, una kefiah, partecipando a eventi come questi, riempiendo le piazze". La titolare della Taverna ricorda che "in questi giorni mi hanno detto di tutto, anche che faccio politica nel mio ristorante. Perché oggi fare politica sembra qualcosa di sporco". "Io sono cresciuta - ha aggiunto Monda - in una famiglia in cui si parlava a cena delle notizie del tg. Facevamo politica in casa, tutti i giorni. Siamo cresciuti imparando a capire il mondo che ci circondava. E a capire che il mondo non si può attraversare senza prendere una posizione. Quindi sono contenta di essere qui".

"Io andrò dovunque ci siano parole chiare - conclude - Non andrò dove le parole sono ambigue. Non mi interessa la pubblicità. Se mai sono contenta di tutto questo, perché sono certa che noi possiamo spostare tutta l'attenzione dove serve".