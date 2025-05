Il mare e l’acqua: l’oro azzurro di Napoli arriva nella metro Municipio Una mostra immersiva nella stazione metropolitana di Napoli

È stata inaugurata presso la stazione Municipio della metropolitana di Napoli la mostra “Il mare e l’acqua. L’oro azzurro di Napoli”, un progetto culturale che celebra il Mediterraneo come fulcro storico e simbolico della città. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Napoli e ANM (Azienda Napoletana di Mobilità), trasformando un luogo di transito quotidiano in uno spazio di riflessione e bellezza accessibile a cittadini e turisti.

Acqua e mito: Napoli tra storia, arte e Mediterraneo

Il cuore del progetto è l’elemento acqua, protagonista nella storia urbana di Napoli fin dai tempi del mito della sirena Parthenope, fondatrice leggendaria della città. La mostra non si limita a valorizzare il paesaggio, ma esplora anche il legame tra il Mare Nostrum e l’evoluzione culturale, artistica e archeologica partenopea.

Collaborazioni accademiche e museali per un progetto innovativo

Come sottolineato da Massimo Clemente, direttore del CNR ITC e di RETE, questa mostra è frutto di una rete istituzionale che unisce musei, università e centri di ricerca per promuovere il patrimonio culturale napoletano. L’Università Federico II di Napoli, tramite il Centro LUPT, ha già avviato nel maggio 2024 un percorso culturale sulle “acque di Parthenope” con installazioni presso la Stazione Marittima.

La metropolitana come galleria d’arte per tutti

Con oltre 400.000 contatti giornalieri sulla linea ANM, l’iniziativa raggiunge un vastissimo pubblico. Secondo Daniela Savy del progetto Obvia-ExtraMann, si tratta di un’opportunità concreta per divulgare cultura attraverso un linguaggio accessibile e moderno. La mostra include mappe interattive, supporti digitali e in futuro si arricchirà anche di video illustrativi, come anticipato da Carla Langella (Unina DIARC).

Le stazioni dell’arte: un'identità culturale in movimento

Il progetto si inserisce nel più ampio piano delle “stazioni dell’arte” di Napoli, già celebri a livello internazionale. Come evidenziato da Francesco Favo, direttore generale di ANM, rendere uniche e personalizzate le stazioni aiuta a trasformarle in veri e propri luoghi d’incontro con l’arte, non più solo punti di passaggio.

Napoli investe in cultura e bellezza urbana

L’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza ha sottolineato il valore delle stazioni come spazi complessi e dinamici, capaci di incuriosire e coinvolgere chi li attraversa. La stazione Municipio, così come quella di Toledo, conferma il ruolo della metropolitana come metafora del viaggio culturale, una traiettoria in cui Napoli continua a investire con decisione.