I cantieri sul lungomare continuano, infuriati ristoratori e cittadini Un progetto ambizioso per valorizzare uno dei tratti più belli del lungomare

Il rifacimento della passeggiata tra via Nazario Sauro e via Partenope è finalmente realtà. Dopo anni di attese e annunci, i cantieri sono partiti lo scorso febbraio, dando il via a un ampio intervento di riqualificazione urbana in uno dei luoghi più suggestivi e frequentati di Napoli.

Il progetto, che durerà circa un anno, prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, della carreggiata e l’ampliamento dello spazio pedonale a discapito della viabilità automobilistica. L’obiettivo è chiaro: restituire questo tratto di lungomare ai cittadini e ai turisti, valorizzandolo con nuove panchine, spazi verdi e una moderna pista ciclabile.

Il primo tratto pronto entro luglio, ma i disagi non mancano

La prima consegna è attesa per metà luglio, quando il tratto iniziale tra via Nazario Sauro e il Castel dell’Ovo dovrebbe essere completato. Tuttavia, mentre il cantiere avanza, i disagi per i cittadini e per le attività commerciali si fanno sentire.

Al momento, il traffico è fortemente rallentato: automobili e bus scorrono a rilento in fila indiana lungo una corsia ridotta che costeggia il cantiere. Non è raro assistere a rallentamenti e ingorghi, specialmente nelle ore di punta e nei weekend, quando l’afflusso di turisti aumenta notevolmente.

I ristoratori in difficoltà: “Perdite consistenti”

Tra i più penalizzati ci sono i ristoratori della zona, che lamentano un forte calo degli incassi. La presenza costante del cantiere, unita alla difficoltà di parcheggio e alla confusione stradale, ha spinto molti potenziali clienti a scegliere altre aree della città.

Molti imprenditori della ristorazione hanno dichiarato di aver registrato perdite economiche importanti, anche durante i fine settimana, tradizionalmente più affollati. “È giusto riqualificare la città”, affermano, “ma servivano tempi più rapidi o un’organizzazione diversa”.

Una visione a lungo termine per una Napoli più vivibile

Nonostante i disagi attuali, il progetto rappresenta una tappa importante verso una Napoli più sostenibile, pedonale e verde. Con la nuova passeggiata, i cittadini potranno finalmente godere di un lungomare moderno, fruibile, e in linea con gli standard delle grandi capitali europee.

La pista ciclabile, in particolare, sarà un punto di svolta per la mobilità urbana, incoraggiando l’uso di mezzi alternativi e a basso impatto ambientale. Anche gli spazi verdi e le nuove aree di sosta renderanno il percorso più accogliente per famiglie, sportivi e turisti.

Il rifacimento della passeggiata tra via Nazario Sauro e via Partenope è un progetto necessario e atteso, che promette di cambiare volto al lungomare di Napoli. Tuttavia, per arrivare a una città più bella e vivibile, serve anche maggiore attenzione alla gestione dei cantieri e alle esigenze di chi, in quella zona, lavora ogni giorno.

Nel frattempo, i cittadini osservano e sperano: il cambiamento è in corso, ma il percorso è ancora lungo.