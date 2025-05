America's Cup. Ferrante: Napoli protagonista nel mondo, opportunità storica La soddisfazione del deputato campano e sottosegretario al Mit

“L’annuncio del presidente del consiglio Giorgia Meloni è motivo di grande orgoglio per l’Italia e la Campania: per la prima volta l’America’s Cup si disputerà nel nostro Paese e sarà Napoli a ospitarla".

Lo scrive in una nota il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. ????

Un traguardo straordinario, che dimostra il ruolo da protagonista del capoluogo partenope con il nostro Governo. Ospitare il più importante torneo velico del mondo, oltre al riconoscimento della vocazione marittima del nostro Paese, rappresenta anche un’opportunità storica per dare impulso alla crescita di Napoli e del Mezzogiorno: sarà infatti l’occasione per accelerare gli interventi per il risanamento di Bagnoli, su cui la nostra attenzione è massima.

Napoli è al centro dell’impegno del Governo e, con l’America’s Cup del 2027, sarà anche al centro del mondo”.