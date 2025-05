Giro d'Italia: Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa "Promuovere la città e l'area metropolitana agli occhi dei 200 Paesi collegati da tutto il mondo"

"È un giorno molto simbolico, perché il Vespucci rappresenta un'eccellenza della Marina italiana ma è anche legato alla marina napoletana, sia per il fatto che sia stato realizzato qui che per la grande tradizione marinaresca di Napoli.

Tra l’altro è qui in un giorno in cui Napoli è scelta per l'America's Cup, la più grande manifestazione velica mondiale. Questa è un'ulteriore conferma della competitività della città e del fatto che Napoli ha riacquistato il ruolo internazionale che le spetta e le compete".

È quanto ha affermato il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’evento che ha visto la maglia rosa del Giro d’Italia per la prima volta nella storia a bordo della nave Amerigo Vespucci, ormeggiata presso la Stazione marittima di Napoli in concomitanza della Corsa rosa.

Il Giro d’Italia e l’Amerigo Vespucci, due eccellenze italiane, insieme, grazie alla tappa di Napoli voluta fortemente dal sindaco Manfredi per promuovere la città e la sua area metropolitana agli occhi dei 200 Paesi collegati da tutto il continente.

Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci, ha ospitato a bordo della Nave più bella del Mondo - ormeggiata presso la Stazione Marittima - Molo Beverello - Mads Pedersen, leader della Classifica Generale con la partecipazione speciale del campione Vincenzo Nibali.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla presenza a Napoli del Giro d’Italia anche nel 2026, per una storica cinquina nella storia del ciclismo recente, il Sindaco ha affermato che: "non è facile ma ci stiamo lavorando. Noi cercheremo di portare la Corsa anche il prossimo anno, anche se cinque anni consecutivi sono tanti. Stiamo ragionando con l'organizzazione, anche perché inizia un periodo di grandi eventi sportivi a Napoli: gli Europei di volley, la Coppa America e ci teniamo a che ci sia anche il Giro d'Italia".

Insieme con il sindaco Manfredi, all’evento hanno partecipato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di RCS Sports & Events Paolo Bellino, il Direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Matteo Zoppas, il Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, il Vicepresidente di Anci e presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella oltre ad una rappresentanza ospiti istituzionali, sponsor e media.