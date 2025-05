Città Metropolitana: Giornata contro l’omofobia, esposte bandiere arcobaleno Evento simbolico dedicato alla promozione dei valori di libertà, rispetto e uguaglianza

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha partecipato, questa mattina, al “Casoria Freedom”, evento simbolico dedicato alla promozione dei valori di libertà, rispetto e uguaglianza, organizzato da Arcigay Napoli, Cantiere Giovani e Comunica Sociale, in collaborazione con il Comune di Casoria.

L’evento - al quale, oltre al Vicesindaco Cirillo, hanno preso parte il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, la deputata Gilda Sportiello, Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, l’Assessore alla scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, l’attivista Antonello Sannino, referente di Arcigay Napoli, e altri esponenti istituzionali, insieme con mille ragazzi delle scuole - si è tenuto alla vigilia della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, lesbofobia, la bifobia e la transfobia, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e, soprattutto, le nuove generazioni, contro ogni forma di discriminazione. Presente anche il Consigliere metropolitano Salvatore Flocco.

"Oggi - ha affermato il vice sindaco Cirillo nel corso del suo intervento - Casoria ha dato una lezione di civiltà e coraggio.

Ed è con lo stesso orgoglio che voglio annunciare, da qui, che la Città Metropolitana ha esposto le bandiere arcobaleno nella sua sede di piazza Matteotti, in attesa del 23 maggio quando al Maschio Angioino si terrà una grande manifestazione che abbiamo promosso per la difesa dei diritti”.

La Città Metropolitana, infatti, con l’impulso della Consigliera di Parità, Isabella Bonfiglio, partner di RE.A.DY, in collaborazione con il Comune di Napoli e col supporto delle associazioni del territorio, ha organizzato – per il pomeriggio di venerdì 23 maggio prossimo, dalle ore 15 alle ore 18.30, nel cortile del Maschio Angioino - un evento rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle giovani generazioni, per la sensibilizzazione sulle istanze afferenti le persone adolescenti LGBTQIA+.

L’evento, denominato “YOUNG & PROUD! - Spazio giovane, libero e pieno di orgoglio”, prevede l’allestimento di un mini-villaggio all’aperto con stand interattivi realizzati dalle associazioni LGBTQIA+ del territorio, ognuna responsabile della gestione di un gioco, una mini attività o un micro-laboratorio leggero e divertente, con l'obiettivo di consentire la conoscenza attraverso il giorno, acquisire informazioni sulla comunità LGBTQIA+ e creare uno spazio dove le persone adolescenti possano sentirsi accolte, libere e valorizzate.

Le bandiere arcobaleno, simbolo universale di orgoglio per tutte le persone LGBTQIA+ e rappresentazione della diversità, dell'inclusione e del sostegno per i diritti resteranno, esposte sulla facciata di Palazzo Matteotti fino a lunedì 19 maggio