Borrelli ancora nel mirino, danneggiata l'auto della scorta 'Minacce pubbliche da tiktoker e pregiudicati'

L'auto di scorta del deputato Francesco Emilio Borrelli è stata danneggiata da ignoti nel tardo pomeriggio mentre il parlamentare, insieme alla scorta e ad una pattuglia della polizia di stato, era impegnato in un sopralluogo sulla spiaggia dell'ex lido Arturo di Ercolano cementificato e recentemente sequestrato.

Lo rende noto lo stesso parlamentare di Avs, "Terminato l'intervento, Borrelli e la scorta hanno trovato una ruota squarciata. Poco prima sempre il deputato era stato protagonista di un'accesa discussione con una donna che difendeva i parcheggiatori abusivi. Mentre alcuni presenti solidarizzavano con Borrelli, un gruppo di ragazzini ha iniziato ad inneggiare alla camorra al suo passaggio", riferisce la nota. "Un segnale intimidatorio molto grave.

Le minacce e la pressione criminale -secondo Borrelli - sono aumentati del 100% da quando sono arrivate le minacce pubbliche di tiktoker e pregiudicati dopo le mie denunce sulla gestione illecita di approdi e campi boe sul lungomare di NAPOLI. La sfida lanciata da alcuni tiktoker e da esponenti dei clan, ai quali evidentemente dà molto fastidio la mia azione contro l'illegalità diffusa e la loro presenza oppressiva in diversi quartieri della città, sta salendo di livello e ciò significa che siamo sulla strada giusta. Non è un caso che in alcuni contesti dove mi reco trovo puntualmente giovanissimi inneggianti alla camorra e adulti pronti a prendere sempre le parti della criminalità e mai quelle delle vittime innocenti e delle persone oneste. Le numerose testimonianze di solidarietà che sto ricevendo in questi momenti mi danno la forza per continuare sulla strada della legalità", conclude Borrelli.