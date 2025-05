"Napoli, chi sei?" di JR sul Duomo accende il il dibattito tra sacro e profano Un'opera che racconta 606 volti di Napoli

È apparsa in questi giorni un'imponente installazione artistica sulla facciata del Duomo di Napoli. Si tratta di “Napoli, chi sei?”, un’opera del celebre artista francese JR, noto in tutto il mondo per i suoi spettacolari collage fotografici in spazi urbani iconici. L’intervento, che resterà visibile fino a ottobre, ha subito attirato l’attenzione dei cittadini e dei turisti, accendendo il dibattito tra tradizione e innovazione, sacro e profano.

606 volti per raccontare la vera napoletanità

Cuore del progetto sono 606 ritratti fotografici di volti napoletani: uomini, donne, giovani, anziani, lavoratori e artisti. Ogni volto rappresenta un pezzo dell’anima della città, un frammento di quella “napoletanità autentica” che troppo spesso sfugge ai cliché. Tra i ritratti, compaiono anche figure istituzionali di spicco come il sindaco Gaetano Manfredi e il cardinale Mimmo Battaglia, a testimonianza del legame tra città, politica e spiritualità.

Il Duomo come tela: provocazione o evoluzione?

La scelta del Duomo di Napoli, capolavoro gotico costruito tra la fine del 1200 e l’inizio del 1300, non è passata inosservata. Per molti, l’utilizzo di una facciata sacra per un’opera d’arte contemporanea rappresenta una forzatura estetica e simbolica. Il Duomo incarna la spiritualità cristiana della città, e il contrasto con un’opera profana e partecipata come quella di JR può risultare stridente.

L’arte urbana può dialogare con il sacro?

Altri, invece, vedono in questa scelta un gesto rivoluzionario e necessario. Napoli è da sempre una città dove sacro e profano convivono, si contaminano e si rinnovano. Portare l’arte contemporanea in uno spazio religioso significa, per molti, rendere viva la fede attraverso il linguaggio della modernità e aprire nuovi orizzonti di riflessione.

Un nuovo volto per Napoli

Con “Napoli, chi sei?”, JR invita la città a guardarsi allo specchio, ad affrontare la propria identità, le sue contraddizioni, la sua bellezza e la sua complessità. L’opera è già diventata virale sui social, generando migliaia di condivisioni e commenti. È chiaro che questa installazione non è solo arte: è una domanda collettiva, un gesto urbano, un modo nuovo di occupare lo spazio pubblico.

“Napoli, chi sei?” non è solo un’opera visiva. È una riflessione culturale, sociale e spirituale. Che piaccia o no, JR ha colto nel segno, creando un’opera che divide, unisce, interroga. E forse, proprio in questo risiede la sua forza: nel rendere visibile ciò che spesso resta invisibile.