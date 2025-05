Finiti i lavori in via Parco Regina Margherita, torna il doppio senso di marcia Cantiere ultimato con tre settimane d'anticipo rispetto ai programmi iniziali

Riapre alle 11, con tre settimane di anticipo, il doppio senso in via del Parco Regina Margherita al termine dei lavori di manutenzione straordinaria che erano iniziati il 15 aprile dello scorso anno. L'intervento è stato interamente finanziato con mutuo BEI Banca Europea degli Investimenti, per un valore di oltre 3 milioni di euro .

Per la realizzazione dei lavori, vista la particolare localizzazione e conformazione della strada, era stato necessario modificare il dispositivo di circolazione di zona. In particolare, via del Parco Margherita è stata utilizzata solo in discesa e via Pontano solo in salita con stretto controllo sulla sosta per consentire un traffico più fluido. I lavori sono stati organizzati con cantieri mobili che hanno occupato i tratti stradali di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

“Una delle strade simbolo di Napoli, che collega il corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo - ha ricordato l’assessore Cosenza -” non è più in condizioni di degrado. Grazie al parere positivo della Soprintendenza, reso all’epoca dell’approvazione del progetto, la carreggiata è stata realizzata in asfalto di più agevole manutenzione, rimuovendo quindi i sanpietrini tranne in un limitato tratto verso piazza Amedeo. Sono stati completamente risistemati i marciapiedi, la segnaletica orizzontale e verticale, oltre a mettere in sicurezza il muro verso il Corso Vittorio Emanuele”, le parole dell'esponente della giunta.