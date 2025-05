Napoli-Cagliari, Manfredi: Attesa elettrica, in campo ci vogliono testa e cuore Il sindaco: "Maradona sempre sold-out, spettacolo per tutta l'Italia"

"È vero, c’è un’aria di attesa elettrica, la sentiamo bene e la respiriamo in ogni luogo. È normale fuori dal campo, in campo ci vogliono testa e cuore". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla vigilia di Napoli-Cagliari, la partita che potrebbe regalare il quarto scudetto ai campani.

"Il tifo per il Napoli è una passione infinita, vissuta in maniera viscerale. C’è piena identificazione tra la squadra e la città, ed insieme si stanno compiendo passi in avanti. I successi - quando arrivano - non sono mai frutto della fortuna, ma della programmazione e della competenza - ha evidenziato - A me piace il trasporto con cui il tifoso segue gli azzurri, a volte travestendosi da allenatore, facendosi trascinare dalla passione come è giusto che sia. Il Maradona è sempre sold out, uno spettacolo per tutta l’Italia".

Per quanto riguarda la questione stadio "abbiamo presentato un masterplan sulla riqualificazione del Maradona al presidente De Laurentiis. Nei prossimi giorni continueremo il confronto. Napoli merita uno stadio moderno e funzionale, il Comune farà la sua parte economicamente e amministrativamente", ha concluso Manfredi.