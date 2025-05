Napoli-Cagliari, allestiti da Asl 9 punti di primo soccorso per emergenze Ambulanze in pronta partenza e defibrillatori

"In vista di domani sarà in campo la nuova rete per le maxi emergenze: 9 punti di primo soccorso con ambulanze in pronta partenza, ci saranno motomediche e 30 coppie di appiedati mescolati con la folla per poter intervenire in tempi brevi anche con i defibrillatori".

Lo annuncia il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, nel corso del punto stampa di questa sera in Prefettura al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica concernente le misure organizzative messe in campo sul capoluogo e sull'area metropolitana in occasione di Napoli-Cagliari, match dell'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A.

"Ci sarà - spiega ancora Verdoliva - una centrale operativa collegata via radio per evitare i problemi delle linee telefoniche e rispetto all'esperienza del 2023 abbiamo previsto l'integrazione dei turni con il personale nei pronto soccorso".