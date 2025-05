Napoli campione d’Italia: festa di popolo e il messaggio del sindaco Manfredi "Vedo gente felice, e questa è la più grande soddisfazione", le parole del primo cittadino

La vittoria del Napoli per il quarto scudetto ha trasformato la città in un gigantesco palcoscenico di emozioni, cori e bandiere. Una notte indimenticabile che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone, ma che ha visto anche episodi critici sotto il profilo dell’ordine pubblico. A margine di tutto, è intervenuto anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha commentato con soddisfazione l’esito della celebrazione.

Manfredi: “Napoli città gioiosa, vincente non solo nello sport”

Il primo cittadino ha espresso grande orgoglio:

“È stato un grande successo sportivo, una grandissima gioia, ma anche una grande festa della città. La macchina organizzativa ha funzionato. Vedo gente felice, e questa è la più grande soddisfazione.”

Manfredi ha sottolineato come Napoli stia vivendo una fase di crescita e riconoscimento internazionale, non solo per lo sport, ma anche per turismo, cultura e investimenti:

“Credo che Napoli stia diventando una città vincente. Lo dimostrano anche eventi come l’arrivo della Coppa America. È una città che lavora e che dà l’immagine di una comunità organizzata e fiera.”

Tra orgoglio e responsabilità: la doppia faccia della Napoli campione

La celebrazione del titolo ha mostrato due facce della città: da un lato l’orgoglio e la bellezza di una Napoli capace di unirsi e mostrarsi al mondo; dall’altro, le fragilità sociali che esplodono nei momenti di massima esposizione.

Le parole del sindaco Manfredi si inseriscono in una visione più ampia di Napoli come città modello, capace di vincere dentro e fuori dal campo:

“Questa è la Napoli del lavoro. Meno chiacchiere e più fatti”, ha dichiarato, riprendendo le parole del mister Antonio Conte.