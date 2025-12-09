Conte: "Dobbiamo recuperare le energie in fretta. I nuovi ora hanno capito" L'allenatore del Napoli ha presentato la sfida di Champions League contro il Benfica

"Quello che serve domani è venire a giocare a Lisbona con coraggio, con la voglia di fare quello su cui lavoriamo ogni giorno, a volte riesce meglio altre volte peggio, ma l'obiettivo è di fare una bella partita". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match di Champion's contro il Benfica. "Stiamo cercando di recuperare energie fisiche e nervose - ha detto Conte - usate contro la Juventus. Ma nella testa della squadra c'è la vigilia di match con Roma, Atalanta, Juve, Qarabac, ogni partita è importante per noi, ci sarà voglia e concentrazione. C'è da recuperare un po' di energie dopo aver giocato domenica sera, con poco tempo per preparare la partita. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che viene dall'ottima partita con lo Sporting Lisbona che viene da due scudetti e giochiamo in uno stadio caldo. Ma noi veniamo con mente sgombra di cattivi pensieri e diamo il massimo, uscendo a testa alta senza avere recriminazioni alla fine".