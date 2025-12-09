Neres: "Contento di tornare al Da Luz, ma l'ho lasciato perché volevo il Napoli" L'esterno del Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica

"Il nuovo modulo mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo. L'impiego continuo poi mi ha migliorato". Così l'attaccante del Napoli, David Neres, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions in programma domani a Lisbona. "Il Benfica è molto forte ma siamo venuti qui per i tre punti, vogliamo vincere. Per mantenere la tranquillità dobbiamo giocare al calcio, sapendo che al Da Luz è molto difficile per tutti", dice l'azzurro, ex molto atteso dal pubblico di casa. "Perché sono andato via? Ho ricevuto una proposta da un'ottima squadra, in un campionato forte dove da molto tempo volevo giocare. L'allenatore che c'era all'epoca non contava molto su di me. E questo ha facilitato il trasferimento", ha concluso Neres.