Napoli campione d’Italia 2025: De Laurentiis annuncia visita dal Papa La squadra vola in Vaticano

È ufficiale: il Napoli è campione d’Italia 2025. La squadra partenopea conquista lo scudetto con una stagione straordinaria, riportando entusiasmo e gloria sotto il Vesuvio.

Subito dopo la vittoria, il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato: "Martedì andremo dal Papa". Un gesto simbolico che sottolinea non solo il significato sportivo del trionfo, ma anche il valore umano e spirituale che il club intende dare a questo successo.

Una stagione indimenticabile per i tifosi

Il Napoli ha dominato il campionato con prestazioni convincenti, una rosa equilibrata e una guida tecnica che ha saputo esaltare il talento dei singoli e del gruppo. La città è esplosa in una festa collettiva: cori, bandiere, caroselli per celebrare il terzo Scudetto nella storia del club.

De Laurentiis e la visita al Vaticano: cosa aspettarsi

Secondo le dichiarazioni del patron azzurro, martedì 27 maggio 2025 la squadra si recherà in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Un evento che richiama quello del 1987, quando Diego Armando Maradona e compagni furono ricevuti da Papa Giovanni Paolo II.

L’incontro sarà non solo un momento di grande visibilità per il club, ma anche un’occasione per rafforzare l’identità di una squadra che da anni lavora per consolidarsi tra le grandi del calcio europeo.

Napoli campione 2025: un successo che parte da lontano

Il percorso verso lo scudetto 2025 è frutto di anni di investimenti, scelte strategiche e un progetto sportivo sempre più ambizioso. De Laurentiis ha spesso ribadito che il sogno del Napoli è “diventare un modello vincente e sostenibile”. E oggi quel sogno ha preso forma.

Con la vittoria dello Scudetto 2025, il Napoli Calcio scrive una nuova pagina gloriosa della sua storia. E ora, con una visita al Vaticano già programmata, la celebrazione azzurra assume anche un valore simbolico e spirituale che resterà impresso nella memoria dei tifosi.