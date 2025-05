Bolgia scudetto, ripulita dopo l'assalto vandalico la fontana del Carciofo L'intervento di ripristino in Piazza Trieste e Trento

In poche ore questa mattina, su richiesta del sindaco di Napoli Manfredi, sono immediatamente intervenute le squadre di Napoli Servizi, ABC e Asia Napoli per ripulire e mettere in sicurezza la fontana del Carciofo in Piazza Trieste e Trento, dopo i danneggiamenti subìti nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

L’area è stata ripulita dai rifiuti e dai detriti lasciati dalle transenne divelte, che hanno in ogni caso consentito di attutire i danni, ed è stata installata una nuova recinzione di sicurezza.

Nei prossimi giorni continueranno gli interventi.