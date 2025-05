Borrelli (Avs): "Auto rubate e trasformate per festa Scudetto" "Non tutti hanno festeggiato come potevamo immaginare"

-"A San Giovanni a Teduccio, nella notte precedente alla festa scudetto del Napoli, hanno rubato decine di auto, tra cui quella di mia madre, le hanno tagliate a metá, verniciate e fatte circolare per animare i caroselli nelle strade cittadine. La beffa per noi è che l'auto di mia madre è stata anche riportata dove l'avevano presa ma ormai è inutilizzabile, e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento. Questa non è goliardia, questo non è vandalismo, questa è criminalità".

E' una delle tante denunce corredate da foto e video giunte al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, all'indomani della festa scudetto del Napoli. "Purtroppo non tutti i napoletani hanno potuto festeggiare lo scudetto come immaginavano. In tanti si sono dovuti recare nelle caserme e nei commissariati per denunciare i furti di auto e scooter che poi sono stati utilizzati dai criminali di turno per dare vita a spettacoli che nulla hanno a che vedere con la festa girando a tutta velocità per le strade cittadine con a bordo decine di persone, dando vita a scontri in mezzo alle strade affollate di tifosi. Creando panico e scompiglio tra famiglie, cittadini e turisti, che volevano vivere tranquillamente questa giornata. Un fenomeno criminale diffusissimo che si è verificato in diversi quartieri della città", aggiunge il parlamentare.