Vicinanza, lettera a Ruotolo: "Da sempre schierati contro la camorra" Risposta all'appello dell'eurodeputato da parte del primo cittadino stabiese

Lunga lettera del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, di risposta all'appello dell'eurodeputato Sandro Ruotolo. "Caro Sandro, leggo con attenzione e rispetto la tua lettera, animata da una passione che conosco bene. Ma permettimi di dirlo con chiarezza: chiedere oggi “da che parte stiamo” è un esercizio retorico. La scelta di stare contro la camorra e contro ogni forma di illegalità l’abbiamo fatta da tempo. L’abbiamo fatta anche, un anno fa, quando abbiamo costruito insieme questa coalizione, formata da partiti politici e liste civiche, mi permetto di aggiungere, di ispirazione politica, nata proprio con l’obiettivo di voltare pagina, di restituire dignità e legalità a Castellammare di Stabia dopo un passato buio, dopo uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche e che ci hanno lasciato in eredità pezzi di sfasciume urbano. Una scelta che anche tu, Sandro, hai condiviso. Lo hai fatto candidandoti, mettendoci la faccia, chiedendo il voto alle cittadine e ai cittadini, nonostante i tuoi impegni da dirigente nazionale del PD e da eurodeputato. Ma proprio per questo credo che la vera sfida non sia quella delle dichiarazioni, ma quella dell’azione quotidiana.

Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Per questo è giusto rispondere alle tue domande, anche se retoriche. Perché la lotta alla criminalità organizzata si fa ogni giorno, con trasparenza, con coraggio, ma anche con responsabilità istituzionale.

L’amministrazione che guido da meno di un anno lo sta dimostrando concretamente. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con il progetto per il Savorito: un’iniziativa che, pur partendo con grande ritardo rispetto ai tempi imposti dal PNRR, abbiamo scelto di portare avanti con determinazione, trasformandola in una bandiera del nostro impegno. Lo abbiamo votato tutti noi della maggioranza in Consiglio comunale - consiglieri eletti nelle liste politiche e civiche - sopperendo anche alla tua assenza, dovuta ad altri impegni istituzionali. È stato un voto convinto, perché crediamo che attraverso la rigenerazione urbana si possa davvero combattere il degrado e affermare una nuova idea di città.

Stiamo lavorando anche per dare valore sociale ai beni confiscati alla camorra. Pochi giorni fa inaugurando un centro antiviolenza, "La casa di Jole”. Prossimamente trasformando in un luogo di accoglienza quella che fu la discoteca dei camorristi lungo il fiume Sarno. Inoltre, è bene che i cittadini siano informati che con trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, abbiamo messo in atto tutte le operazioni per il progetto di beach soccer sull’arenile, in preparazione di un evento sportivo a luglio di livello internazionale. Un progetto controllato, discusso, legittimo, su cui ogni scelta è stata assunta nel quadro normativo e amministrativo vigente.

Abbiamo ereditato una situazione difficile, e ne siamo consapevoli. Ma non abbiamo mai fatto un passo indietro. La trasparenza è il principio guida delle nostre scelte, anche quando comporta scontri o critiche. Le istituzioni vanno vissute fino in fondo, non solo come luogo di denuncia, ma come spazio in cui costruire soluzioni. Certo, non tutto è perfetto. C’è ancora tanto da fare. Ma ci siamo, ogni giorno, con umiltà e fermezza. Per Castellammare di Stabia. Per le sue cittadine e i suoi cittadini. Per chi non si arrende e crede davvero nel cambiamento. Per questo oggi la nostra amministrazione non ha bisogno di lezioni di legalità, ma di impegno, di coraggio e di responsabilità istituzionale per ripagare la fiducia che la città ci ha affidato con il proprio voto".