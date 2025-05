Napoli campione, arriva il messaggio del Cardinale Battaglia “Uniti oltre il calcio, chiediamo pace”

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli non è solo un traguardo sportivo, ma un evento capace di risvegliare il senso di comunità in una città troppo spesso divisa. A sottolinearlo è il Cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, che in un messaggio indirizzato alla SSC Napoli e ai tifosi azzurri ha parlato di unità, condivisione e solidarietà.

“Avete unito i mondi divisi della città”: le parole del Cardinale

“Questo Napoli ha saputo unire ancora una volta i mondi divisi della nostra città: le piazze e i vicoli, i centri e le periferie, gli anziani e i bambini.”

Con queste parole, Battaglia evidenzia il ruolo sociale che il calcio, e in particolare il Napoli, ha avuto nel ricompattare il tessuto urbano e umano della città. Le immagini del lungomare Caracciolo invaso di bandiere azzurre, i canti, gli abbracci e la festa collettiva sono diventati simboli di unione e speranza.

Il calcio come metafora: gioco di squadra, condivisione e memoria

Il messaggio del Cardinale non si limita a celebrare i risultati sportivi. Va oltre, toccando temi profondi come la memoria di chi non c'è più, il valore della condivisione e l'importanza di non dimenticare il contesto sociale e politico globale:

“Avete fatto tutto questo anche per chi non c'è più, ma sognava questi giorni.”

Pace, giustizia, solidarietà: l’altro campionato da vincere

In un passaggio particolarmente toccante, il Cardinale invita tutti a guardare oltre la festa e a impegnarsi in un “altro campionato”, quello della pace e della giustizia sociale. Menziona Gaza, le sue vittime, i suoi bambini, e chiede a Napoli di essere campione anche nella richiesta di pace.

“Che Napoli sia campione anche in questa richiesta collettiva, di popolo!”

Un invito alla responsabilità collettiva

Il messaggio si chiude con una benedizione e un’esortazione a non dimenticare chi soffre, invitando i tifosi a sventolare, insieme alla bandiera del Napoli, la bandiera della fraternità e della pace.

Napoli, esempio di festa e consapevolezza

Il messaggio di Domenico Battaglia dimostra come il calcio possa diventare strumento di riflessione collettiva. Non solo festa, dunque, ma anche memoria e impegno. Napoli, con il suo scudetto, non ha solo vinto un campionato: ha dato prova che una città unita può essere anche voce per chi non ha voce.