Napoli, sfilano i campioni: l'abbraccio incredibile della città Un'onda azzurra accompagna la squadra sul bus scoperto

Folla via terra, "traffico" in mare tra barche, gommoni e moto d'acqua. E ancora, fumo denso nonostante il vento, il coro 'i campioni dell'Italia siamo noi' e la nuova hit, ormai azzurra, 'Pedro' a tutto volume in omaggio all'attaccante della Lazio che ha segnato il gol pareggio contro l'Inter. Il passaggio sul lungomare Caracciolo dei due bus scoperti con a bordo calciatori e dirigenza della Ssc Napoli stato accolto da una marea umana tutta azzurra che si è andata creando già dalle prime ore di questa mattina.

Manfredi, oggi a Napoli una grande festa di popolo

"Una grande festa di popolo". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, definisce così la sfilata del bus con i calciatori azzurri che si sta svolgendo tra l'entusiasmo dei tifosi sul Lungomare di Napoli. "Una grande gioia, una partecipazione popolare, tutto sta procedendo - ha sottolineato - e ci auguriamo che sia la Napoli più bella festosa, gioiosa che ama la squadra di calcio ma ama anche la città". "Sono molto orgoglioso del lavoro che è stato messo in campo e ringrazio tutti gli operatori che stanno cosentendo una festa di popolo - ha concluso - forza Napoli calcio e forza Napoli città".