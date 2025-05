America's Cup: Meloni, con evento Napoli il sud da fanalino di coda a locomotiva A Roma il sindaco Manfredi e la premier accolgono i trofei della Louis Vuitton Cup e America Cup

"È una giornata speciale, la scelta fatta da parte di New Zealand di difendere la Coppa America a Napoli è un privilegio e una opportunità. Questi mesi sono stati un lavoro duro, professionale e segreto, difficile da mantenere soprattutto a NAPOLI ma ci siamo riusciti. È una bellissima avventura". Così il sindaco Gaetano Manfredi, durante la presentazione dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America Cup, a Villa Pamphili a Roma. "Il rapporto di Napoli con il mare è storico- ha continuato- Ed è anche una città con un grande rapporto con la vela, le gare del 2027 si terranno nello stesso specchio d'acqua che ha ospitato le competizioni olimpiche del 1960". Manfredi ha aggiunto che "lo spirito con cui cogliamo questa opportunità e questa sfida è anche quello del rilancio del sito di Bagnoli, un sito che stiamo trasformando in un luogo di servizi avanzati e turismo, per la Napoli del domani e per il rilancio del territorio".

Per Manfredi "a Napoli nulla è banale, è sempre tutto una sfida e l'entusiasmo è già grande. Vogliamo che questa Coppa America non sia solo degli organizzatori e degli sponsor ma una festa popolare: per noi vela, mare e acqua parlano di popolo e vorremmo fosse una occasione per mostrare al meglio l'animo dei nostri cittadini e del Sud", ha concluso Manfredi. Alla presentazione sono presenti, tra gli altri, i ministri Abodi (Sport e Giovani), Giorgetti (Economia), Crosetto (Difesa), Schillaci (Salute), Roccella (Pari opportunità).

Meloni: con la vela il Sud diventa locomotiva d'Italia

“Celebrare l’America's Cup in Italia, e celebrarla al Sud vuol dire anche scommettere ancora una volta sul valore, sulle energie, sul potenziale di un territorio meraviglioso che questo governo fin dal primo giorno ha voluto rimettere al centro delle politiche di sviluppo della nazione intera”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Doria Pamphilj alla presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup, la cui 38/esima edizione si terrà nel 2027 a Napoli.

“Io penso che questo evento, contribuirà a rafforzare un protagonismo del Sud che è ormai evidente a tutti, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo, il suo orgoglio, registrato una crescita del PIL e dell'occupazione che era superiore a quello della media nazionale, cioè un Sud che non è più fanalino di coda ma che diventa locomotiva dello sviluppo italiano, quindi dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti”, ha sottolineato la premier.

Con America's Cup accelerare piano per Bagnoli

“Organizzare l’America's Cup a Napoli ci consentirà di accelerare l'imponente piano di rigualificazione, di rigenerazione che abbiamo insieme avviato per trasformare l'area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale - ha aggiunto Meloni - quindi non solo un semplice intervento urbanistico, ma qualcosa di molto di più, e cioè un nuovo modello di sviluppo, di integrazione tra ambiente, cultura e opportunità”.

"È stato lo spirito di squadra che ci ha permesso di vincere questa competizione ed è con lo stesso spirito di squadra che faremo di questa occasione un successo, un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno all'America's Cup e la seguiranno. Non vediamo l'ora di seguire le imprese dei velisti e di tifare - da italiani - per Luna Rossa. Vi garantisco che l'Italia saprà essere più che all'altezza di questa sfida". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup, eventi di vela che si terranno a Napoli tra la primavera e l'estate del 2027.



Meloni, congratulazioni al Napoli per lo scudetto

"Napoli già in questi giorni sta celebrando le sue vittorie sportive. Colgo l'occasione per rivolgere le mie congratulazioni per la vittoria dello scudetto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rivolgendosi al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con un breve excursus calcistico durante il suo intervento alla presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup, a Villa Doria Pamphilj.