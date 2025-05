Bambini a bordo del motoveliero Parthenope: riscoprire il "Mare Dentro" Ecco qual'è l'intento degli organizzatori

La collaborazione tra Gerry Danesi/Ama Mundi, Barbara Ciardiello/Salam Huose Giovani, Fabio Di Nunno/Rinascita sociale, Giuseppe Serroni/I sedili di Napoli, Marco Spera/Progetto Parthenope, Giovanni di Guida/Il delfino, in anticipo sullo svolgimento delle regate della "Coppa America" previste nel 2027 a Napoli, a partire da giovedì 29 maggio condurrà un numeroso gruppo di bambini provenienti dal disagiato quartiere delle "case nuove" in una nuova esperienza ludica ed educativa di incontro con il mare di Napoli a bordo di due barche a vela gentilmente concesse dalle 2 Associazioni armatrici di base alla darsena Acton.



L'intento degli organizzatori ciascuno dotato di grande attivismo sociale e di solidarietà: è di avvicinare al mare i giovani di Napoli e in particolare sensibilizzarli alla sue origini storiche che videro i navigatori greci oltre 2500 anni fa fondare Parthenope.



Dalla darsena Acton non più un messaggio di "mare fuori" ma una decisiva spinta verso il "mare dentro" per il recupero del rapporto con il suo mare della città di Napoli.