Campania: nuovo traguardo nella lotta all'inquinamento da plastica Siglato impornate protocollo d'intesa con Plastic Free Onlus

Un nuovo importante passo nella lotta contro l’inquinamento da plastica sarà compiuto domani, mercoledì 28 maggio, con la firma di un protocollo d’intesa tra Plastic Free Onlus e il Consiglio Regionale della Campania.

L’appuntamento è fissato alle ore 10.00 presso la Sala “Don Peppe Diana e Vittime di tutte le mafie” al Centro Direzionale di Napoli, Isola F13 – piano terra.

Il protocollo nasce con l’obiettivo di promuovere politiche attive per la tutela ambientale, valorizzare iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica e incentivare modelli di sviluppo sostenibile sul territorio regionale.

A sottoscriverlo saranno Luca De Gaetano, fondatore e presidente nazionale di Plastic Free Onlus, Francesco Gallina, referente regionale per la Campania, il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e il presidente della IV Commissione Speciale “Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese”, Gennaro Saiello.

Si tratta del primo protocollo che Plastic Free sottoscrive in Italia con un Ente regionale. Una iniziativa che mira a divenire apripista per altre sottoscrizioni con le altre Regioni. La firma arriva in un contesto di crescente impegno da parte di Plastic Free sul territorio campano.

Solo nei primi cinque mesi del 2025, l’organizzazione ha promosso in Campania ben 117 iniziative tra clean up ambientali, raccolte di mozziconi di sigaretta e passeggiate ecologiche, coinvolgendo oltre 3.400 volontari e rimuovendo complessivamente 17.150 chili di plastica e rifiuti.

Le attività hanno anche avuto un forte impatto educativo, sensibilizzando 4.518 cittadini e 3.221 studenti attraverso momenti di confronto, formazione e partecipazione attiva.

Con questa firma, Plastic Free rafforza il proprio impegno al fianco delle istituzioni per promuovere una cultura ambientale fondata sulla responsabilità e sulla partecipazione collettiva. Il protocollo rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra enti pubblici e terzo settore per la salvaguardia dell’ambiente e il benessere delle comunità locali.