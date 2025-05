Parco Verde rinasce: Don Patriciello e Meloni, una svolta per Caivano Un segnale concreto dopo decenni di abbandono

“La riqualificazione di Parco Verde è una bellissima notizia”, dichiara con soddisfazione Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore di Caivano. Le sue parole arrivano dopo la pubblicazione del bando per il recupero degli alloggi popolari del Parco Verde, annunciata direttamente dalla premier Giorgia Meloni. Si tratta di un passaggio cruciale per un territorio che, per troppo tempo, è stato simbolo di degrado, spaccio e abbandono istituzionale.

Un territorio che cambia: “Da due anni non si spaccia”

Secondo Don Patriciello, oggi a Parco Verde “non si spaccia da due anni”, un risultato che ha ridato speranza ai residenti. Il sacerdote, da sempre voce attenta e radicata nel territorio, sottolinea che la presenza costante dello Stato ha fatto la differenza, a partire dall’estate del 2023, dopo i tragici fatti che coinvolsero due bambine. Lì è partita una svolta che oggi sta diventando visibile a tutti.

Meloni: “Riqualificare il Parco Verde è solo l’inizio”

La premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio, ha confermato l’impegno del Governo:

“Oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi costruiti dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, poi abbandonati per decenni.”

Meloni ha sottolineato come il cammino verso legalità e decoro sia appena iniziato, e ha annunciato che il modello Caivano verrà replicato in altri territori come Rozzano, Rosarno, Orta Nova, San Ferdinando e quartieri di Napoli, Roma, Palermo e Catania.

Risultati concreti: sport, sicurezza e università

La trasformazione non è solo promessa ma già visibile sul campo. Don Patriciello cita la riqualificazione del centro sportivo Ex Delphinia, ora intitolato a Pino Daniele, l’arrivo di più vigili urbani, assistenti sociali e l’annuncio dell’arrivo di una sede universitaria. Inoltre, sono state sgomberate 36 famiglie legate alla camorra da case occupate abusivamente. “Non è stata una passerella politica”, sottolinea il parroco, “ma una presenza continua e concreta.”

Al di là delle polemiche: un invito all’unità

Don Patriciello invita a superare le polemiche politiche:

“Io ho sempre chiesto aiuto a tutti. Da me sono venuti esponenti di sinistra come Giuseppe Conte, poi ho chiesto aiuto al Governo Meloni. E oggi, quell’aiuto è diventato realtà”.

La sua voce è quella di chi vive tra la gente, ogni giorno, e chiede che i cambiamenti in atto non vengano strumentalizzati ma sostenuti da tutte le forze politiche.

Verso una nuova dignità per Parco Verde

Il futuro di Parco Verde sembra finalmente imboccare una nuova strada, fatta di decoro urbano, legalità e opportunità concrete. Non sarà un percorso semplice né breve, ma i primi risultati sono già tangibili, e l’impegno dichiarato delle istituzioni rappresenta una speranza concreta per tanti territori difficili d’Italia.