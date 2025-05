Funicolare Centrale chiusa il 27 e 28 maggio: disagi e navetta sostitutiva Per motivi di manutenzione su tutti gli impianti a fune

Nuovo stop per la Funicolare Centrale di Napoli, uno dei collegamenti più utilizzati tra il quartiere Vomero e il centro città. Nei giorni 27 e 28 maggio 2025, l’impianto resterà chiuso al pubblico per due giornate consecutive, come comunicato da un cartello affisso ai cancelli della stazione.

Si tratta dell’ennesimo episodio di disservizio nel trasporto pubblico napoletano, che colpisce un’infrastruttura utilizzata quotidianamente da circa 22.000 passeggeri.

I motivi della chiusura: controlli di sicurezza

La chiusura temporanea è dovuta a verifiche tecniche previste dal piano di sicurezza sugli impianti a fune. Come specifica ANM, si tratta di controlli di routine necessari per garantire la piena efficienza e sicurezza del servizio.

Tuttavia, molti cittadini lamentano che queste interruzioni siano diventate troppo frequenti. Negli ultimi mesi, infatti, i disagi sono stati numerosi, alimentando il malcontento tra i pendolari.

Servizio navetta attivo per due giorni

Per limitare i disagi causati dalla chiusura, l’ANM ha predisposto un servizio navetta sostitutivo che sarà attivo in entrambe le giornate di sospensione, dalle 7:00 alle 22:00.

Le navette collegheranno piazza Vanvitelli a via Palizzi, con fermate intermedie in: via Scarlatti; via Kerbaker;via Cimarosa e via Sanfelice.

La frequenza dei bus sarà ogni 20 minuti, facilitando anche l’interscambio con la Linea 1 della Metropolitana e le altre linee urbane di trasporto.

L’invito di ANM ai cittadini

In una nota ufficiale, l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha invitato i cittadini a programmare gli spostamenti con anticipo, tenendo conto delle modifiche temporanee.

«La navetta sostitutiva – spiega ANM – è pensata per garantire la continuità del servizio e limitare i disagi durante le verifiche tecniche necessarie alla sicurezza dell’impianto.»

Trasporti in affanno, utenti esasperati

Questa chiusura della Funicolare Centrale, seppur motivata da ragioni di sicurezza, accende nuovamente i riflettori sulla fragilità del sistema di trasporti a Napoli. La speranza è che, terminati i controlli, l’impianto possa tornare pienamente operativo senza ulteriori stop a breve termine.