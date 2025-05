America's Cup, Manfredi: C'è grande entusiasmo, saremo pronti Il sindaco di Napoli domani presenterà ufficialmente il torneo. Arriva la coppa

"Un incontro molto bello: la Coppa America ieri è arrivata a Roma, domani sarà a Napoli". Così il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci commenta l'incontro di ieri pomeriggio a Roma con la premier Meloni sulla America's Cup. "C'era grande entusiasmo da parte anche di New Zealand che ha scelto Napoli. Quindi è un evento globale, molto importante" ha spiegato Manfredi "Noi ci faremo trovare pronti e sarà anche una grande occasione per la città. L'ulteriore tappa di questo percorso di grande capitale internazionale che Napoli sta facendo e che ha dimostrato anche in questi quattro giorni di festeggiamenti per lo scudetto"