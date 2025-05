Il progetto della LILT sulla sana alimentazione diventa un libro “A Tavola con la Lilt… a Scuola di Prevenzione”, la presentazione il 29 Maggio

Un decennio di educazione alimentare tra i banchi di scuola si trasforma in un libro. Si intitola “A Tavola con la LILT… a Scuola di Prevenzione” la nuova pubblicazione a cura della nutrizionista Antonella Venezia, che verrà presentata giovedì 29 maggio alle ore 11 presso l’Istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di Napoli.

Il volume nasce dall’esperienza di un progetto avviato nel 2015 dalla LILT Napoli (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha portato show cooking, laboratori, incontri e testimonianze in numerose scuole partenopee, e in particolare proprio nell’istituto alberghiero coinvolto.

Educazione alimentare come strumento di prevenzione

“Questo libro – ha spiegato Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente LILT Napoli – racconta un percorso educativo e gastronomico che unisce gusto, salute e impegno civico. Attraverso ricette, buone pratiche e testimonianze, vogliamo far capire ai giovani quanto l’alimentazione corretta sia fondamentale nella prevenzione oncologica”.

L’obiettivo della LILT è infatti promuovere stili di vita sani sin dall’età scolastica, per formare cittadini consapevoli delle proprie scelte a tavola.

Un evento corale per celebrare dieci anni di prevenzione

Alla presentazione del volume interverranno: Rita Pagano, dirigente scolastica dell’Istituto Ferraioli; Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente LILT Napoli; Armida Filippelli, assessore alla Formazione della Regione Campania; Maria Caniglia, presidente della Municipalità 4 di Napoli; Maria Paola Sasso, docente di Scienze dell’Alimentazione e Michele Apuzzo, presidente Crai Mediterranea Tuttigiorni.

Il progetto è sostenuto da Crai e Tuttigiorni, due realtà della grande distribuzione che condividono l’impegno della LILT nella promozione di una cultura alimentare consapevole e preventiva.