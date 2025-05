Capodichino, Enac: "Tempistiche lavori aeroporto ancora da stabilire" Manca il progetto esecutivo

"Con riferimento alle notizie di stampa relative alla chiusura dell'aeroporto di Napoli Capodichino per 42 giorni, ad inizio 2026, dovuta al rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio, l'Enac precisa che il relativo progetto di fattibilità tecnico economica è pervenuto alle competenti strutture dell'Ente in data 14 maggio 2025. Il progetto esecutivo non è ancora stato consegnato a Enac, pertanto, le tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative". È questa, giunta a mezzo nota stampa, la precisazione dell'Enac sulle tempistiche inerenti la chiusura dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino. Ad ora, quindi, conclude l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, "non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione"