Ecco il programma dell'America's Cup a Napoli: "E' il posto più bello del mondo" Il ministro Abodi: impatto economico da un miliardo di euro

Si è svolta questa mattina nella Sala Italia di Castel dell’Ovo la conferenza stampa di presentazione della 38^ edizione dell’America’s Cup che si disputerà a Napoli nel 2027. Il campo di gara della Coppa America sarà il lungomare della città, mentre i team avranno la loro base operativa e logistica a Bagnoli. Sono intervenuti: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e Grant Dalton, ceo del Team New Zealand.

“L'America's Cup sarà la coppa dei velisti, degli appassionati ma sarà anche la coppa di tutti – ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi -. A Napoli il valore sociale sarà il punto fondamentale della Coppa America che sarà la più aperta e partecipata di sempre e l'entusiasmo che c'è già è la testimonianza che abbiamo avuto ragione a concorrere. Insieme vinceremo queta grande sfida. A Napoli resteranno le risorse economiche che arriveranno, ci sarà un grande indotto turistico, che poi sarà permanente, resteranno le opere, noi realizzeremo un intervento su tutta la linea di costa da Pietrarsa fino a Bagnoli. Disputare qui la Coppa America è il riconoscimento che Napoli è diventata una delle grandi capitali del mare del mondo, del turismo e il ritorno di immagine e di attenzione sarà unico. Al termine degli interventi Bagnoli sarà bellissima: si coniugheranno sport, turismo, servizi, ci sarà l'accesso pubblico al mare, un grande parco che sarà anche luogo al servizio della città, un grande polmone verde”.

"Secondo una prima stima la realizzazione della Coppa America a Napoli produrrà un impatto socio economico di un miliardo di euro - ha sottolineato il ministro per lo Sport ed i giovani Andrea Abodi - e sarà un impatto duraturo. Abbiamo scelto il luogo migliore, non ce ne vogliano quelli che non sono stati selezionati. Non si può non scegliere il golfo di Napoli e non si può non scegliere quello che sarà Bagnoli. Abbiamo costruito un percorso silenzioso e operoso. Queta 38esima America's Cup sarà un patrimonio immenso in cui Napoli sarà capitale, ma anche l'Italia tutta ne sarà testimone, protagonista e beneficiaria. Quello che stiamo costruendo è il più grande evento globale di vela che coniuga la dimensione sportiva a quella tecnologia".

"Non potremmo essere più felici di portare la Coppa America a Napoli dopo 174 anni e la mia speranza è che vedremo più di un team italiano - così Grant Dalton, Ceo of Emirates Team New Zealand -. Luna Rossa è una concorrente incredibile, è tra le nostre più grandi rivali. Quindi, non è certo impossibile vedere nella finale di Napoli, fra due anni, la sfida tra New Zealand e Luna Rossa. Nei mesi scorsi col team New Zeland siamo venuti in città quattro volte per vedere di persona i luoghi e ricordiamo bene le edizioni della Louis Vuitton Cup che il capoluogo campano ospitò nel 2012 e nel 2013 con la grandissima passione dei napoletani per le regate che si disputarono nel golfo, fattore che ha contribuito alla scelta insieme alla collaborazione e la sostegno che abbiamo ricevuto dal sindaco di Napoli, dal suo staff, dalla premier Meloni, dal ministro Abodi che sono stati incredibili".

"Quando riusciamo a fare sistema, ognuno nel proprio ambito, solitamente portiamo a casa il risultato molto meglio di tanti altri - ha affermato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute - Napoli è obiettivamente una città in grandissima crescita e ovviamente faccio i complimenti per lo scudetto. L'America's Cup si inserisce in questo percorso di apertura e di crescita generale della città. È una sfida molto impegnativa e adesso inizia una fase impegnativa da parte di tutti. Bisogna fare le cose con molta precisione, con professionalità, rispetto dei tempi, ma sono sicuro che ce la faremo”.