Napoli, l'appello: aumentate le panchine al Vomero Gennaro Capodanno sollecita l'amministrazione comunale

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, lancia l'ennesimo appello all'amministrazione comunale partenopea per il miglioramento dell'arredo urbano nel quartiere collinare del Vomero, segnatamente nelle isole pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano

"In particolare - sottolinea Capodanno - mancano le panchine che risultano del tutto insufficienti. Non solo andrebbero riposizionate quelle che sono scomparse negli ultimi tempi, senza che si sia mai saputo i motivi della loro sparizione, ma andrebbero addirittura incrementate rispetto al passato.

Sono tante le persone, soprattutto anziani, che, in queste giornate di primavera, passano intere ore seduti su una panchina, specialmente la sera o di giorno, all'ombra di un albero, per godersi semplicemente il passeggio - puntualizza Capodanno -. A volte bisogna addirittura fare i turni per consentire a tutti di potersi sedere, quantomeno per una breve sosta ".

E' auspicabile . conclude Capodanno - che l'amministrazione comunale, per venire incontro alle richieste di tante persone, accolta in tempi brevi questo appello,provvedendo a migliorare l'arredo urbano sulla collina, segnatamente con l'installazione di nuove panchine sostituendo nel contempo quelle usurate o danneggiate".