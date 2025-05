Torna "Estate a Napoli": ecco il ricco cartellone di eventi: tanti super ospiti Cultura, musica e spettacoli: si alza il sipario sulla manifestazione

Una nuova Estate a Napoli. Si rinnova la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, con un ricchissimo cartellone di eventi dal 10 giugno al 14 settembre che attraversa gran parte dell’area urbana e punta su eventi di sempre maggiore qualità per tutti i gusti. Il programma accoglierà decine di appuntamenti di cinema, teatro e musica, accompagnati da incontri con grandi protagonisti dello spettacolo, masterclass e laboratori artistici e si chiuderà con una tre giorni di Alessandro Bergonzoni che porterà a Napoli le sue molte anime.

Cuore pulsante della rassegna è, come da tradizione, il Maschio Angioino, con il suo monumentale cortile e le sue antiche sale, allargando il coinvolgimento a spiagge, piazze cittadine e altri siti storici. Una pianificazione culturale policentrica che conferma la vocazione dell’attuale Amministrazione comunale di farsi motore per la diffusione e la valorizzazione dell’offerta artistica di Napoli con l’ideazione di nuovi contenuti e il ripensamento di programmi e attività già esistenti.

Tantissimi gli ospiti attesi, tra cui Serena Rossi, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Riccardo Milani, Calibro 35, Antonio Capuano, Antonietta De Lillo, Massimo Ghini, Peppe Barra, Pietro Marcello, Gianfranco Gallo, Daniele Sepe, Roy Paci, Leonardo Di Costanzo, Moni Ovadia, Rosalia Porcaro, Francesca Marini, Simone Schettino e molti altri.

“La rassegna Estate a Napoli – dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – offre a cittadini e turisti che vivono la città nei mesi estivi la possibilità di fruire di un cartellone multiculturale di ampio respiro, in grado di richiamare più target di pubblico e che evoca sia il tema dell’identità sia la pluralità dei linguaggi con rassegne cinematografiche, musicali e teatrali di diverse ispirazioni. Ringrazio le decine di artisti che contribuiranno a rendere la nostra estate più ricca, divertente e interessante e i tantissimi lavoratori dello spettacolo sui quali si regge l’organizzazione di una programmazione così lunga e complessa. Questa nuova Estate a Napoli rappresenta concretamente gli indirizzi che abbiamo voluto imprimere in questi anni rimettendo la cultura al centro”.

“Estate a Napoli torna con una nuova formula più ampia, arricchita in qualità e linguaggi artistici – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – Una nuova Estate a Napoli in linea con il progetto di pianificazione culturale voluto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Manfredi, nel segno di una visione dinamica, inclusiva e policentrica della città. Un trend positivo – prosegue Locoratolo – avvalorato da dati concreti sull’ampliamento e sulla rigenerazione degli spazi urbani, sull’aumento delle realtà coinvolte e degli investimenti attuati. Partiamo dagli spazi: da 10 siti comunali della cultura si è passati nell’ultimo triennio a oltre 50 spazi ritrovati o in convenzione; 8 siti comunali su 10 sono stati interessati da importanti interventi di manutenzione, di rifunzionalizzazione e di restauro dal 2022 ad oggi (conclusi o in corso) per un investimento totale senza precedenti da parte del Comune di oltre 15 milioni di euro. Segno tangibile è rappresentato dal Maschio Angioino, sede privilegiata di questa Estate, che con i lavori di riqualificazione e la mostra “Napoli Metafisica” di Mimmo Jodice in poco più di un mese ha registrato oltre 36.000 visitatori, con un incremento di oltre il 120% sul 2024. Con riferimento alla partecipazione: in 3 anni il numero di associazioni, enti e imprese coinvolti è aumentato del +114%, una crescita determinata anche dall'aumento del budget previsto per i progetti culturali e dal conseguente incremento delle attività: dai 980 mila euro in dotazione all'area Cultura nel 2021 ai 10,8 milioni di euro del 2024 con un numero di progetti passato dai 200 del 2021 ai 1500 del 2024.”

“La musica e il cinema sono due elementi fondamentali della nostra identità culturale e, in quanto tali, rivestono un ruolo centrale nell’edizione 2025 di Estate a Napoli – aggiunge Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – Dai concerti al Maschio Angioino alla Notte della Tammorra in piazza Mercato fino alle arene cinematografiche estive: la musica e il cinema sono linguaggi universali che ci permettono di raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni e la nostra capacità di innovare, ma anche di accogliere e far dialogare le diverse culture del mondo. Il tutto rispettando le parole chiave del progetto Napoli Città della Musica, che punta a valorizzare la creatività come risorsa economica, a promuovere la contaminazione culturale e a fare sistema per rendere Napoli un punto di riferimento internazionale”.