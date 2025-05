Napoli punta alla mobilità sostenibile: in arrivo 22 nuovi bus elettrici Un nuovo passo verso una città più verde

Napoli compie un altro importante passo verso una mobilità urbana sostenibile, con l’arrivo di 22 nuovi autobus elettrici di ultima generazione. A partire da domani, questi mezzi circoleranno in città, offrendo ai passeggeri comfort e tecnologia: aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita, telecamere di sorveglianza e monitor informativi a bordo.

Mobilità elettrica grazie al PNRR

L’investimento è stato reso possibile grazie ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sostiene progetti di innovazione e transizione ecologica. L’obiettivo? Arrivare entro il 2026 a una flotta completamente rinnovata e a zero emissioni, riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità della vita nei quartieri urbani.

Un'opportunità anche per l’occupazione

Oltre ai benefici ambientali, il progetto rappresenta anche una spinta per il lavoro locale. L’introduzione di mezzi elettrici e infrastrutture di supporto genera nuove opportunità occupazionali in ambito tecnico, logistico e manutentivo. Napoli non guarda solo all’ambiente, ma anche allo sviluppo economico del territorio.

Napoli verso il modello europeo

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come questo intervento rappresenti un avvicinamento concreto agli standard delle grandi città europee. “Stiamo lavorando per un modello Napoli che sia sempre più in linea con l’Europa della sostenibilità e dell’innovazione”, ha dichiarato il primo cittadino.

Napoli si muove nel futuro

Con questi nuovi bus elettrici, Napoli si conferma una città in evoluzione, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e inclusione. Un esempio virtuoso di come i fondi europei possano essere impiegati per cambiare concretamente il volto delle nostre città.