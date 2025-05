Riqualificazione Scampia e Secondigliano, Manfredi incassa l'impegno del Governo Incontro con il sottosegretario Mantovano

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Fabio Ciciliano, con i quali ha fatto un punto sull’attuazione degli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale per i quartieri di Scampia e Secondigliano.

La riunione, che si è tenuta presso la sede della settima Municipalità a Secondigliano, è stata preceduta da un sopralluogo a Scampia e, in particolare, al campo Rom di Cupa Perillo, che sarà interessato da un intervento di bonifica a seguito del trasferimento di quanti vivono nella baraccopoli; questi ultimi saranno ospitati negli alloggi confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio comunale.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto Michele di Bari e i presidenti della Settima e Ottava Municipalità, Antonio Troiano e Nicola Nardella.

“D’accordo con il Governo – ha spiegato il sindaco Manfredi – abbiamo voluto mettere insieme due quartieri: Scampia, su cui c’è grande attenzione già da anni, come dimostrano l’intervento sulle vele e l’insediamento dell’Università, ma anche Secondigliano, che è una realtà molto importante per la città e merita di vedere realizzati quegli interventi che in passato non sono stati fatti. La bonifica di Cupa Perillo è attesa da anni, perché significa dare dignità alla comunità Rom e riqualificare un’area che è stata inquinata dagli sversamenti abusivi; ma significa anche realizzare finalmente gli svincoli necessari per garantire l’accessibilità all’area di Scampia, che erano bloccati proprio dalla presenza della baraccopoli. Poi c’è l’idea di creare degli spazi sportivi che diventino luogo di aggregazione. Per Secondigliano, partiamo con la riqualificazione della piscina, che realizzeremo insieme a Sport e Salute. Abbiamo utilizzato tutte le risorse che, come Comune, abbiamo a disposizione, perché lo spirito è quello di fare le cose per i cittadini e farle rapidamente. I lavori cominceranno a breve, perché i progetti sono pronti. Inoltre – ha proseguito il sindaco – abbiamo un progetto importante per il rione Berlingieri, a cui sia io che il Consiglio comunale e la Municipalità teniamo molto, perché riqualificare quella zona significa dare un segnale importante per tutta Secondigliano”.