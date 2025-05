Gaiola, recuperato l'antico porticciolo. Ma sprofondano i gradini, sito chiuso L'intervento dell'Autorità portuale, mentre il Comune chiude l'accesso al pubblico

Una violenta mareggiata ne lesionò il corpo centrale pregiudicando il ruolo protettivo e mettendo in potenziale pericolo bagnanti e utenti. Ad un anno di distanza dall’inizio dei lavori, il muraglione di difesa del piccolo porticciolo di Cala San Basilio alla Gaiola rivive grazie all'impegno dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.

La competenza dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale ricade anche nelle aree al di fuori dell’area strettamente portuale, come nel caso del porticciolo della Gaiola. L’intervento è stato effettuato per ripristinare una struttura risalente ai primi anni del Novecento, una barriera strategica a difesa del piccolo approdo dell'area protetta e fondamentale per riparare la baia dai venti e dalle mareggiate provenienti da Sud, eventi meteorologici frequenti sulla costa di Posillipo.

Il direttore del Parco Sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone, lo scorso anno si era rivolto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per porre rimedio alla situazione critica infrastrutturale e ripristinare lo storico muraglione prima che collassasse completamente, scongiurando anche eventuali pericoli per i bagnanti vista la presenza di blocchi e murature instabili.

Dopo un primo incontro con i vertici del Parco Sommerso e successivi sopralluoghi tecnici congiunti, è stato disposto il ripristino del muraglione di difesa di cala San Basilio a Gaiola. Un intervento che non solo restituisce alla collettività il pieno uso della caletta ma rappresenta anche un importante esempio di proficua collaborazione istituzionale tra enti. “L’intenzione era non solo quella di restituire a tutti la fruibilità ma soprattutto mettere in sicurezza e tutelare uno dei luoghi più belli di Napoli ovvero l’area marina protetta del Parco Sommerso della Gaiola” ha sottolineato Andrea Annunziata commissario dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale.

“L’intervento dell’Autorità di Sistema Portuale che si è svolto nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione è stato fondamentale - ha spiegato il Direttore del Parco Sommerso della Gaiola Maurizio Simeone, in una nota inviata al Commissario Annunziata, –. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti all’Adsp del Mar Tirreno Centrale per l’impegno e l’efficacia dell’intervento”.

Ma intanto la Gaiola deve fare i conti con un grave problema che si è registrato in queste ore, con lo sprofondamento di parte dei gradini della Discesa, nei pressi di alcuni sottoservizi.

Il Comune di Napoli ha diffidato, tramite la Polizia Locale, il direttore del Parco sommerso della Gaiola a chiuderne al pubblico l'accesso.

Sul posto sono in corso sopralluoghi e verifiche da parte dei soggetti competenti: al momento l'accesso al pubblico è interdetto.