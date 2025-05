Bambini delle case famiglia in viaggio verso il museo nazionale Ferroviario Il treno dei piccoli torna a Pietrarsa

Partito questa mattina dal binario 15 di Roma Termini, il Treno dei Piccoli, iniziativa del Gruppo FS giunta alla sua quarta edizione, che anche quest’anno ha accompagnato bambini e bambine provenienti da alcune case famiglia alla scoperta del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa della Fondazione FS Italiane.

Oltre 230 piccoli viaggiatori e i loro accompagnatori sono saliti su un treno della Fondazione FS e di FS Treni Turistici Italiani alla volta di Pietrarsa per conoscere la bellezza del mondo ferroviario e dei suoi mestieri.

Il viaggio è stata infatti l’occasione per incontrare a bordo treno un macchinista, un capotreno e un capostazione, che hanno raccontato ai bambini le tante curiosità del proprio lavoro.

All’arrivo a Pietrarsa, i bambini hanno visitato il museo nazionale ferroviario, un luogo unico, che racconta la storia delle ferrovie del nostro Paese attraverso locomotive storiche, antichi vagoni e tante attività interattive dedicate ai più piccoli.

Il Treno dei Piccoli è un’esperienza di inclusione e vicinanza, che unisce la missione sociale del Gruppo FS alla valorizzazione del patrimonio culturale ferroviario. Un progetto reso possibile anche grazie alla collaborazione con numerose associazioni del terzo settore, che ogni anno permette a centinaia di bambini di vivere una giornata speciale, pensata su misura per loro.

«Il Treno dei Piccoli è una di quelle iniziative in cui si tocca con mano il senso più profondo del nostro lavoro. È un viaggio pensato per offrire ai bambini un’esperienza di scoperta e conoscenza, di gioco e di bellezza, ma anche un esempio concreto di come la nostra azienda metta al centro la comunità, i legami, i territori e le persone.

Per noi è un modo per essere presenti, partecipi, attivi, generando valore ed elevato impatto sociale» ha dichiarato Paola Longobardo, Responsabile People Care del Gruppo FS.