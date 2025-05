Vomero, Capodanno: "No alla potatura dei platani nel mese di giugno" "E' vietata a meno che non vi siano problemi di sicurezza"

"Stamani, passeggiando in via Cimarosa, lungo il muro che costeggia la villa Floridiana, nei pressi dell'ex casa custode, che in base al bando pubblicato di recente, dovrebbe essere trasformata in un ristorante, con un nuovo ingresso proprio sul muro antistante, ho notato, oltre all'abbattimento di un altro albero, gli avvisi affissi su diversi platani che prescrivevano il divieto di parcheggio, con rimozione forzata, per martedì prossimo 3 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 16:30, per lavori di potatura.

La cosa ha destato non poca meraviglia e perplessità dal momento che tali operazioni vengono effettuate in primavera inoltrata, quasi alla vigilia dell'estate ".

A intervenire sull'ennesimo pasticcio in materia di verde pubblico è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che di recente, proprio per la pessima gestione del verde comunale ha chiesto le dimissioni dell'assessore al ramo, Vincenzo Santagada, promuovendo al riguardo anche una petizione online che ha ottenuto ben 843 sottoscrizioni.

"Al riguardo - sottolinea Capodanno - va osservato che notoriamente gl'interventi di potatura vanno effettuati nel periodo autunnale e invernale, quando la vegetazione è in letargo e non certo nel mese di giugno, quando è terminata anche la fioritura che, per i platani, avviene tra i mesi di marzo e di maggio. Al riguardo l’ordinanza sindacale del Comune di Napoli n. 1243 del 29 giugno 2005, ancora vigente, prescrive al punto 5: “E’ fatto divieto di effettuare interventi di potatura o governo delle alberature al di fuori dei periodi indicati nella tabella allegata. I lavori finalizzati all'eliminazione delle situazioni di pericolo possono essere eseguiti in qualunque periodo stagionale previa comunicazione da effettuare ai sensi dell' art. 47 del vigente Regolamento Edilizio.

Da osservare - puntualizza Capodanno - che per i platani la tabella allegata prevede come epoca ordinaria d’intervento dal 15 ottobre dell’anno precedente al 31 marzo dell’anno seguente.

Dunque dal momento che le operazioni di potatura dovrebbero iniziare il 3 giugno prossimo, e quindi dopo il termine del periodo indicato nell'ordinanza succitata, esse sono palesemente vietate, a meno che non fossero state determinate da situazioni di pericolo che dovrebbero però essere preventivamente comunicate e indicate, cosa che dai manifesti affissi peraltro non si evince".

Al riguardo Capodanno, a meno che gli interventi non dovessero essere determinati da situazioni di pericolo, chiede di sospendere le operazioni succitate, invitando gli enti e gli organismi posti a tutela del verde pubblico a vigilare sul pieno rispetto delle disposizioni vigenti, segnatamente per quanto riguarda i tempi e le modalità con i quali viene effettuata la potatura delle alberature stradali.