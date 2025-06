Circumvesuviana, continua la maledizione... turisti a piedi in galleria Alla fermata di Castellammare costretti a scendere sui binari

Continua la maledizione della Circumvesuviana, anche oggi domenica 1 giugno si sono registrati disagi alla stazione di Castellammare. Questa mattina treno pienissimo e passeggeri costretti a scendere per un'avaria. La segnalazione arriva dalla pagina social "Circumvesuviana Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".

Le immagini ritraggono pendolari e turisti che sono stati costretti a scendere alla stazione di Castellammare di Stabia. In questa prima domenica di giugno sono migliaia di turisti che hanno preso la linea Napoli Sorrento, molti dei quali diretti agli scavi archeologici di Pompei. Ma a un certo punto si è reso necessario fermare il convoglio e far scendendere i viaggiatori che hanno attraversato parte della galleria a piedi sui binari. Una situazione che si ripete purtroppo perché non è la prima volta che accade.