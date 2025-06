Festa della Repubblica, il tricolore di Napoli: folla in piazza Plebiscito Consegnate dal prefetto di Bari le onorificenze a 27 cittadini

Con la deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti, da parte dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al al Mausoleo di Posillipo ha avuto inizio a Napoli la cerimonia per la ricorrenza della festa della Repubblica.

Successivamente in piazza del Plebiscito, si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze. Successivamente il prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.

Il Prefetto ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a ventisette cittadini di Napoli e della città metropolitana che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.

La cerimonia si è conclusa con un esercizio di grande abilità ad opera del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli che, accompagnato dalle note dell'inno di Mameli e dell'inno alla Gioia eseguiti dalla Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania e dal coro delle voci bianche del Real Teatro S. Carlo di Napoli, dispiegheranno la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo del Governo.

Ecco i nuovi Cavalieri di Napoli

I cittadini residenti nel Comune di Napoli, insigniti del titolo di cavaliere sono Teresa Cafarelli, Rosario di Napoli , Francesco Figliola, Maria Grassi, Giovanni Iolascon, Francesco Paolo Leone, Giuseppe Mansueto, Francesco Perna, Edgard Pica, Fabio Pinto, Lelio Rusciano, Grazia Rutoli e Roberta Starace. Il titolo di Ufficiale è stato conferito a Marco Iannelli, a Gianfranco Mozzillo e a Giuseppe Recinto. Quello di commendatore a Lucia Cavalli e infine il titolo di cavaliere di gran croce (massima onorificenza prevista) al prefetto della Repubblica in pensione, Renato Franceschelli. Per il Comune di Boscoreale il titolo di ufficiale è stato conferito ad Antonio Angelo Sartore. Per il Comune di Gragnano il titolo di cavaliere è stato conferito a Giancarlo D'Ambrosio. Il Comune di Caivano il titolo di cavaliere è stato conferito a Vincenzo Di Mattia: per il Comune DI Casamicciola Terme il titolo di cavaliere è andato ad Alessandro Furmò, per il Comune di Castellammare di Stabia il titolo di cavaliere è stato conferito a Raffaele Starace. Per il Comune di Marano di Napoli il titolo di cavaliere è stato conferito a Domenico Arbace, ad Alessandro Iovino. Per il Comune di Pompei il titolo di cavaliere è stato conferito a Biagio Estatico. Per il Comune di Torre Annunziata il titolo di cavaliere è stato conferito a Massimo Izzo.