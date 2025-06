Operatori ecologici su bici elettriche: Napoli lancia la raccolta rifiuti green La presentazione questa mattina in Piazza Municipio

Napoli compie un passo avanti nella sostenibilità ambientale e nell’innovazione urbana. A partire da giugno 2025, gli operatori ecologici di ASIA Napoli saranno dotati di biciclette a pedalata assistita per le attività di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia nel centro cittadino.

Questa importante novità è stata presentata martedì 3 giugno in Piazza Municipio, nei pressi di Palazzo San Giacomo, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, simbolo per eccellenza della mobilità green.

Un progetto congiunto tra ASIA Napoli e Comune: più efficienza, meno impatto

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato personalità di rilievo come Vincenzo Santagada, Assessore al Verde e alla Salute Pubblica del Comune di Napoli, e Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A.

L’introduzione dei nuovi veicoli elettrici rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una città moderna, attenta al decoro urbano e all’ambiente. Le biciclette elettriche permetteranno agli operatori di muoversi agilmente nelle zone pedonali e nei vicoli del centro storico, migliorando l'efficacia e la rapidità delle operazioni di pulizia.

Mobilità sostenibile per un centro storico più pulito

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di trasformazione del servizio pubblico locale, orientato verso la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Oltre alla mobilità sostenibile, ASIA Napoli ha recentemente avviato anche: il servizio di raccolta porta a porta nel quartiere San Giuseppe e l’estensione della raccolta itinerante degli abiti usati alle Municipalità IX e X, attiva dal 21 maggio.

Biciclette elettriche: vantaggi ambientali e operativi

Le nuove biciclette a pedalata assistita offrono numerosi vantaggi:

Riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;

Miglioramento della sicurezza stradale per operatori e cittadini;

Minore ingombro rispetto ai mezzi tradizionali;

Incentivo a uno stile di lavoro più dinamico e a contatto diretto con il territorio.

Napoli punta sulla green economy urbana

L’adozione delle biciclette elettriche da parte degli operatori ecologici rappresenta un ulteriore tassello nella visione di una Napoli più sostenibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Una scelta concreta che guarda al futuro e che potrebbe diventare un modello replicabile anche in altre città italiane.