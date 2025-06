Inaugurata a Napoli l’Opera Permanente "Giancarlo Siani" nella sede dell’Odg Un tributo duraturo alla memoria del giovane giornalista assassinato dalla camorra

È stata inaugurata oggi alle ore 12 la nuova opera permanente dedicata a Giancarlo Siani presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in via Partenope 5. Un’iniziativa fortemente simbolica che mira a rendere omaggio al coraggio e alla passione per il giornalismo d’inchiesta di un giovane cronista ucciso barbaramente dalla camorra il 23 settembre 1985.

L’opera di Nicholas Tolosa: espressione di denuncia e speranza

A realizzare l’opera è stato l’artista Nicholas Tolosa, che ha scelto di reinterpretare un’immagine iconica di Giancarlo Siani con uno stile capace di restituire la profondità emotiva del suo impegno professionale. I tratti intensi del volto, le sfumature e i dettagli del quadro trasmettono il peso di un messaggio ancora oggi attualissimo: la verità va raccontata, a qualsiasi costo.

L’opera sarà esposta in modo permanente, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che credono in un giornalismo libero, civile e vicino ai cittadini.

Presenti all’inaugurazione familiari e istituzioni

All’inaugurazione hanno partecipato personalità di rilievo del mondo giornalistico e sociale: Paolo e Gianmario Siani, rispettivamente fratello e nipote di Giancarlo, il giornalista Geppino Fiorenza, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il vicepresidente Mimmo Falco, oltre all’autore dell’opera.

Durante l’evento, Paolo Siani ha illustrato alcune delle iniziative previste per il 40° anniversario dell’assassinio di Giancarlo, che si celebrerà il 23 settembre 2025. Un’occasione importante per rilanciare il messaggio di legalità, verità e responsabilità che il giovane giornalista rappresentava.

L’importanza della memoria nel giornalismo d’inchiesta

Questa mostra permanente a Napoli si inserisce nel più ampio impegno dell’Ordine dei Giornalisti Campania per la tutela della memoria storica e per la valorizzazione del giornalismo d’inchiesta. Un genere troppo spesso ostacolato, ma indispensabile per garantire trasparenza e democrazia.

Giancarlo Siani è diventato un simbolo della lotta per la libertà di stampa, e ogni iniziativa in suo nome rappresenta un atto di resistenza culturale contro ogni forma di intimidazione o censura.

L’opera permanente “Giancarlo Siani” non è soltanto un’opera d’arte: è un monito vivo per le future generazioni di giornalisti, un invito a non voltarsi mai dall’altra parte. A Napoli, nel cuore della città e nella casa del giornalismo campano, la sua voce continua a vivere e a ispirare.