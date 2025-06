Gigi D'Alessio al Maradona: sold out con 100.000 presenze Pronte due nuove date a Piazza Plebiscito

È arrivato a sorpresa, direttamente dal palco di uno Stadio Diego Armando Maradona tutto sold out, l’annuncio di Gigi D’Alessio: a grande richiesta si aggiungono ancora due imperdibili date a Piazza del Plebiscito il 26 e 27 settembre, oltre a quelle già in programma il 19, 20 e 21 settembre.

L’infinito abbraccio tra Gigi e la sua Città continua a regalare emozioni e, dopo oltre 100mila persone accorse per il doppio concerto al Maradona del 2 e 3 giugno, prosegue con questi nuovi appuntamenti diventati ormai un must e che fanno segnare a D’Alessio il nuovo record di 20 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia: vere e proprie feste in musica che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan, rendendo ogni serata unica e indimenticabile. I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Dopo il doppio straordinario debutto sold out al Maradona, prosegue “Gigi stadi 2025”: il prossimo appuntamento è in programma il 20 e 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “Sicily for Life - Gigi & Friends”, un’importante iniziativa di musica e solidarietà con la Fondazione Tommaso Dragotto, in cui Gigi sarà accompagnato da tanti ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano con duetti epocali, performance inedite e altre incredibili sorprese. Tra i primi annunciati: Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e Lda. Il ricavato dei concerti, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia.

Il 23 giugno, dopo esattamente vent’anni, D’Alessio sarà sul palco dello stadio San Nicola di Bari e infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale che si annuncia epico ed emozionante, pronto ad incantare con la sua musica il pubblico della spettacolare e millenaria arena da sempre meta di grandi show anche internazionali.