Napoli: chiudono tre stazioni della metro linea 1 Simeone : «Chiesti chiarimenti urgenti ai vertici di ANM»

Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, ha formalmente inviato una nota di richiesta chiarimenti ai vertici di ANM, e per conoscenza all’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, in merito alla programmata chiusura temporanea di tre stazioni della Linea 1 della metropolitana: Piscinola, Chiaiano e Frullone.

Perché chiudono le stazioni della metro?

Tale chiusura, che dovrebbe avvenire durante il periodo estivo, sarebbe motivata dalla necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, in particolare la sostituzione delle rotaie e il rincalzamento dei binari, con una durata stimata di circa tre mesi.

Alla luce delle numerose segnalazioni giunte alla Commissione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali – si legge nella nota - è doveroso chiedere un chiarimento puntuale e tempestivo sulla conferma ufficiale della chiusura delle stazioni interessate; sul cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti; sull’organizzazione dei servizi di trasporto sostitutivi su gomma, al fine di garantire la mobilità quotidiana degli utenti residenti nell’area nord di Napoli e nei Comuni limitrofi.

Il diritto alla mobilità va tutelato

"La sospensione prolungata del servizio su una tratta così strategica della rete metropolitana rappresenterebbe un disagio importante per migliaia di pendolari e residenti – ha dichiarato Simeone - È quindi fondamentale che l’ANM chiarisca al più presto modalità e tempistiche degli interventi, e soprattutto che assicuri l’attivazione di servizi sostitutivi di trasporto su gomma per tutelare il diritto alla mobilità. In qualità di presidente della Commissione Mobilità – ha concluso - continuerò a monitorare con attenzione l’evolversi della vicenda e chiederò che sia assicurata la massima trasparenza e condivisione delle informazioni con i cittadini”.