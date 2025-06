Università, Zangrillo: "Atenei guidano modernizzazione del paese" Il ministro della PA: "Servono leadership, innovazione e formazione"

"Gli atenei devono diffondere conoscenze avanzate e sono luogo di studio e confronto, sperimentazione e ricerca, negli ultimi decenni se ne è aggiunta a una terza, gli atenei si configurano sempre più come realtà dinamiche, capaci di reagire alle sfide recenti e future e diventando protagonisti attivi del cambiamento in atto''.

E' uno dei passaggi del videomessaggio inviato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo ZANGRILLO, al XXXIII Convegno Nazionale Rau, la rete che riunisce i Responsabili delle Aree e degli Uffici degli Atenei italiani, in corso alla Federico II di Napoli. "In questo contesto le università devono guidare le eminenti sfide per la modernizzazione, attraverso leadership e formazione, non si tratta di concetti astratti ma strumenti concreti, tra loro interconnessi", ha spiegato il ministro. "Una leadership efficace non propone solo innovazione ma la integra nei processi organizzativi, una formazione continua è terreno fertile su cui leadership può essere duratura".

Il ministro, a proposito della modernizzazione della Pa, ha spiegato: "Puntiamo su sistemi gestionali innovativi basati sul merito e sulla formazione che è volta a rafforzare capacità come leadership, propensione al cambiamento, saper lavorare in squadra. Ci dobbiamo investire per consentire alle persone di essere protagoniste del percorso di rinnovamento, per garantire servizi migliori a cittadini e imprese". Infine ZANGRILLO ha sottolineato che sul rafforzamento delle competenze, ''abbiamo messo in campo iniziativa come il rafforzamento del nostro portale digitale, Sillabus, che eroga corsi di aggiornamento a tutti i dipendenti e a cui sono accreditate oltre 9 mila amministrazioni''.